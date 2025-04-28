Eskişehir'de Düşen Sahipsiz Köpek AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir telekomünikasyon firmasına ait su dolu kuyuya düşen sahipsiz köpek, AFAD ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir arazideki su dolu kuyuya düşen sahipsiz köpek, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Eskişehir-Kütahya kara yolundaki bir telekomünikasyon firmasına ait su dolu kuyuya düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Kurtarma çalışması başlatan ekipler, halat yardımıyla indikleri kuyudan köpeği çıkardı.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel