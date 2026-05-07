Eskişehir'de bir daireden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Odunpazarı ilçesinde bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. İlgili ekipler, dairede ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştirdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binadaki daireden belediye ekiplerince 5 kamyon çöp çıkarıldı.

İstiklal Mahallesi sakinleri, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği yönünde Odunpazarı Belediyesine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine birçok kez adrese giden zabıta ekipleri, kapının açılmaması üzerine yaptıkları incelemelerde, apartman genelinde koku ve haşere oluşumu tespit etti.

Ev sahibine ve ikamet eden kişiye ulaşılamayınca Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda yasal süreç başlatıldı.

Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünün başvurusu sonucu, Odunpazarı 2. Sulh Ceza Hakimliğince konuta giriş izni verildi.

Mahkeme kararının ardından belediye ekipleri, eve girerek kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evden 5 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de dairede ilaçlama ve dezenfeksiyon gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
