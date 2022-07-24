ESKİŞEHİR - Binanın çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıktığı binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıktığı binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi Yunusemre Caddesi'nde bulunan 3 katlı otobüs terminalinin çatı katına çıkan kedinin inemediğini fark eden veteriner hekim Turgut Sir, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıktıkları çatıda kediyi yakaladı. Bir kutunun içine konularak çatıdan indirilen kedi, daha sonra gözden uzaklaştı. AA / Cengiz Güney - Güncel Güncel Haberler

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