UMKE'den gerçeği aratmayan deprem ve kaza tatbikatı - Haberler

ESKİŞEHİR'in yanı sıra Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan oluşan 15'inci Bölge UMKE ekipleri, 150 personelle trafik kazası ile depremde enkazdan yaralı kurtarma tatbikatı düzenledi. Gerçeğini aratmayan tatbikatın, her personeli daha tecrübeli hale getirdiğini belirten 15'inci Bölge UMKE sorumlusu Halil Sönmez, "Ekiplerimiz hazır biçimde, böyle durumlarda nelerle karşılaşabileceklerini senaryo gereği de öğrenip sahada vakalara en iyi şekilde yaklaşmayı öğreniyor" dedi.

Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yer aldığı 15'inci Bölge UMKE ekipleri, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Subaşı mesire alanında 3 günlük eğitim tatbikatı düzenledi. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi ve depremde enkaz altında kalan yaralılara müdahale senaryolarını içeren tatbikatlar, gerçeği aratmadı. Trafik kazası için UMKE personeline yaralı makyajları yapıldı. Senaryo gereği minibüsün devrildiği trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybetmesi, yaralı yakınlarının olay yerinde kurtarma ekiplerine yaşattığı zor anlar da tatbikatta yer aldı. Deprem tatbikatında ise enkaz altında kalan yaralılara ilk müdahale ve enkazdan çıkarılması eğitimleri verildi.

Trafik kazası ve deprem senaryosu içeren tatbikatlarda ekiplerin hızlı müdahalesinin yanı sıra yaralı yakınlarını canlandıran personel de dikkat çekti. Ekiplerin müdahalesi sırasında sedyedeki yaralılara sarılmaya ve durumlarını öğrenmeye çalışan yakınları da gerçeği aratmayan performans sergiledi.