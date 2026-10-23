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Eskişehir'de 1 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de 1 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen 3 kişiye yönelik operasyonda, ayakkabı içine gizlenmiş 66 parça halinde toplam 1 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

Eskişehir'de 1 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen 3 kişiyi takibe aldı.

Çalışmaların ardından gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ayakkabı içerisine gizlenmiş 66 parça halinde toplam 1 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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