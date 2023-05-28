Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay oyunu kullandı

İSTANBUL - Eski milli basketbolcu İbrahim Kutlay, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne gelerek oyunu kullandı.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutlay, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne geldi. Saat 14.30 sıralarında okula gelen Kutluay, oyunu 1227 No'lu sandıkta kullandı. Kutluay oyunu kullandıktan sonra, "Hayırlı olsun" diyerek okuldan ayrıldı.