Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa Cezası Verildi

Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa Cezası Verildi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldüren Olgun Gacar'a, tehdit ve hakaret suçlarından 9 ay hapis cezası verildi. Olayla ilgili olarak Gacar'ın başka bir soruşturmaya da tabi olduğu bildirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldüren ve cinayet öncesi Kara'yı tehdit edip hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Olgun Gacar'a "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9 ay hapis cezası verildi.

Ödemiş 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gacar, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Duruşmada, Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, aile yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "tehdit" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını istediği mütalaasını yineledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Gacar, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından indirimsiz 9 ay hapis cezasına hükmetti.

Duruşmanın ardından Kara ailesinin avukatı Aslı Ağar, adliye önünde açıklama yaptı.

Olay

Ödemiş ilçesinde mart ayında eski erkek arkadaşı tarafından darbedilen Fatma Kara, hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Olgun Gacar, tutuklanmıştı.

Kara, ölümünden önce Gacar hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddiasıyla dava açmıştı.

Sanığın Kara'yı öldürmesine ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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