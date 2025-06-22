Eski Eşine Yardım Etmemesi İçin Tehdit Edilen Muhtar Öldürüldü
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, eski eşine yardım etmeyen Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, şüpheli Abdulah Uyan tarafından öldürüldü. Uyan, yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eski eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'i öldürüp, saklandığı adreste yakalanan şüpheli Abdulah Uyan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İhsan YILMAZ/SİLVAN, (Diyarbakır),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel