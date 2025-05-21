Eski Başbakan Olmert'ten Gazze Açıklaması: 'Savaş Suçuna Yakın'

Eski Başbakan Olmert'ten Gazze Açıklaması: 'Savaş Suçuna Yakın'
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Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını eleştirerek, bu eylemlerin savaş suçuna çok yakın olduğunu belirtti. Olmert, birçok yarıdan fazla masum Filistinlinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptıklarının "savaş suçuna çok yakın olduğunu" belirtti.

Olmert, BBC'ye yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında çok sayıda İsrail askerinin yanı sıra binlerce masum Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Olmert, bunun her açıdan iğrenç ve çirkin bir durum olduğunu ifade etti.

Gazze'ye yönelik saldırılarının "amacı olmayan bir savaş" olduğunu dile getiren Olmert, İsrailli esirlerin de bu saldırılarla kurtarılma ihtimalinin bulunmadığını kaydetti.

Olmert, İsrail'in şu anda Gazze'de yaptıklarının "savaş suçuna çok yakın olduğunu" söyledi.

İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan da İsrail ordusunun Gazze'de çocukları hobi için öldürdüğünü söylemişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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