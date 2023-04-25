Sokak ortasında namus cinayeti! Karısına gelen mesajı görünce silaha sarıldı

21 Nisan'da Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'ndeki bir dönerci dükkanında meydana gelen olayda iddiaya göre, İbrahim Keskin, bir yakınıyla bayramın birinci günü yürüyüş yaptığı esnada, eşiyle mesajlaştığı için aralarında husumetin olduğu akrabası M.K., karşısına çıktı.

ENGELLEMELERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Arkadaşının önüne geçerek engellemeye çalışmasına rağmen tabancayla ateş açan M.K., İbrahim Keskin'i ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İbrahim Keskin'in M.K. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.