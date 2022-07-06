Eşi ile oğlunu öldürdükten sonra intihar etmişti; 7 suç kaydı çıktı - Haberler

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Eşi ile oğlunu öldürdükten sonra intihar etmişti; 7 suç kaydı çıktı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Eşi ile oğlunu öldürdükten sonra intihar etmişti; 7 suç kaydı çıktı

MERSİN'in Toroslar ilçesinde eşi ile oğlunu tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Ali Dilek'in (31), çeşitli suçlardan 7 kaydı olduğu ortaya çıktı.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde eşi ile oğlunu tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Ali Dilek'in (31), çeşitli suçlardan 7 kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yalınayak Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Binanın 1'inci katında oturan Dilek ailesinin evinden peş peşe silah sesleri geldi. Komşuların ihbarıyla binaya gelen polis ekipleri, evin zilini çaldı ancak kapıyı açan olmayınca itfaiye devreye girdi. İtfaiyenin yardımı ile eve giren ekipler, Ali Dilek, eşi Nurgül Gürsoy Dilek (25) ile oğulları Yiğit'i (3) başlarından tabanca ile vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri 3 kişilik ailenin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede; Ali Dilek'in eşi ile oğlunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, bugün teslim edilip toprağa verilecek.Bu arada Ali Dilek'in Cumhurbaşkanı'na hakaret', 'kapkaç', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu ticareti', 'tehdit' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 7 kaydı olduğu ortaya çıktı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Caddesi Yalınayak Güncel Haberler

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