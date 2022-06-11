Esi eşinin bıçakladığı Meryem: Şans eseri kurtuldum - Haberler

AYDIN'ın Didim ilçesinde 10 yıl önce boşandığı Bekir Taş (67) tarafından bıçaklanan Meryem Çelik (46), "Bıçak dik olarak girseydi şu anda yaşamıyordum. Yan girdiği için şans eseri kurtuldum" dedi. Olay anında alkollü olduğu belirlenen Taş ise tutuklandı.

Uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra emekli olduğu öğrenilen Bekir Taş, dün saat 21.00 sıralarında, 10 yıl önce boşandığı eşi Meryem Çelik'in bulaşıkçı olarak çalıştığı Altınkum Mahallesi, Yalı Caddesi'ndeki restorana geldi. Bekir Taş, tartıştıkları için annesinin yanına gelen velayeti kendisinde olan 15 yaşındaki kızını almak istediğini söyledi. Bunun üzerine Taş ile Meryem Çelik arasında tartışma çıktı. Restorandan çıkan ikilinin arasındaki tartışma dışarıda da devam etti. Taş, yanındaki bıçakla Çelik'e saldırıp karnı ve elinden yaraladı. Gürültülere koşan restoran çalışanları ve müşteriler araya girmeye çalıştı. Bu sırada 1 kişi de elinden hafif yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çelik'in çalıştığı restoranını işletmecisi Barış Bozkır ise olay anında iş yerinde olmadığını söyleyerek, "Bekir Taş, sürekli ayrıldığı eşini rahatsız ediyordu. Olay günü saat 14.30 sıralarında beni de arayarak Meryem Çelik'i çalıştırmamamı isteyerek küfürlü tehditler savurdu. Amacı kadının işsiz kalarak ona muhtaç olması. Ama ben onun istediğini yapmadım" ifadelerini kullandı.