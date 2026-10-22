Esenyurt'ta kuyumcuya ateş açıp otomobil gasp eden zanlı dron desteğiyle yakalandı

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Esenyurt'ta kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenledikten sonra gasp ettiği otomobille kaçan zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Reis Mahallesi 1993. Sokak'taki bir kuyumcu dükkanına ateş açtıktan sonra gasbettiği otomobille kaçan şüpheli Dilşad D'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Zanlının kaçarken kullandığı otomobil, Çatalca'da bulunarak muhafaza altına alındı.

Bölgede dron desteğiyle arama yapan ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Piri Reis Mahallesi 1993. Sokak'ta bulunan kuyumcu dükkanına gelen şüpheli ile kuyumcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşanmış, tartışmanın ardından dükkandan ayrılan zanlı, bir süre sonra silahlı olarak geri dönmüş ve kuyumcu dükkanına ateş açmıştı.

Saldırıda kuyumcu dükkanının yanındaki eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif şekilde yaralanmış, şüpheli ise araç sahibini silah zoruyla araçtan indirip otomobili gasbederek olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA