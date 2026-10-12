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Esenler'de iki kız arkadaşın kavgasında biri diğerini saçından yerde sürükledi

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Esenler'de iki kız arkadaşın kavgasında biri diğerini saçından yerde sürükledi
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Esenler'de 10 Ekim iki kız arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü; kavgada biri, saçından tuttuğu arkadaşını bir süre yerde sürükledi. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi ve yaşananlar seyir halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

ESENLER'DE 2 kız arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada kızlardan biri, saçından tuttuğu arkadaşını bir süre yerde sürükledi.

Olay, 10 Ekim Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta toplanan kız grubundaki 2 kişinin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, kavganın taraflarından biri, saçından tuttuğu arkadaşını bir süre yerde sürükledi. Ardından arkadaşının saçlarını bırakan kız, hiçbirşey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşananlar sokakta seyir halindeki bir otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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