Esenler'de bıçak ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Esenler'de bıçak ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler Atışalanı Mahallesi'nde dün gece bıçak ve sopayla 2 kişinin yaralandığı kavganın ardından polis çalışma başlattı. İncelemelerde olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Esenler'de 2 kişinin bıçak ve sopayla yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Atışalanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde dün gece D.D. (24) ve K.E'nin (25) bıçak ve sopayla yaralandığı kavganın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemelerde O.K.D. (20) ve R.U'nun (25) olaya karıştığını tespit etti.
Şüpheli O.K.D. ilçedeki bir adreste düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Diğer şüpheli R.U'nun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerden O.K.D'nin "kasten yaralama", "açıktan hırsızlık" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", R.U'nun ise "uyuşturucu madde kullanma", "yağma" ve "taksirle yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.