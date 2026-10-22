Erzurum Palandöken'de pompalı tüfek olayında 3 zanlıdan biri tutuklandı

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde geçen hafta pompalı tüfekle çevreye ateş açan zanlı tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 14 Ekim'de bir apartmandaki kavga nedeniyle pompalı tüfekle çevreye ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan Ö.Y. (21) ile kardeşi A.Y. (19) ve akrabaları Ö.Y'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından A.Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Çeşitli suçlardan A.Y'nin 5, kardeşinin 4 ve akrabası Ö.Y'nin de 14 kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA