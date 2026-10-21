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Erzurum Oltu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Erzurum Oltu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde Cumhuriyet Bulvarı'ndaki taksi durağı yakınında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Oltu Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu, kavgaya karışan 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan taksi durağının yakınında A.A, K.Ö. ve M.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.Z. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Z., ambulansla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen K.Ö. ve A.A.'yı gözaltına aldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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