Erzurum Oltu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan taksi durağının yakınında A.A, K.Ö. ve M.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.Z. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Z., ambulansla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen K.Ö. ve A.A.'yı gözaltına aldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA