Erzurum Köprüköy'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Erzurum Köprüköy'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem kent merkezi ve çevresinde hissedildi, ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın merkez üssünü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.58'de oldu. Yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Köprüköy'ün yanı sıra Erzurum kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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