Erzurum'da asansör kurarken 2. kattan eksi 2. kata düşen Mehmet Kurt ağır yaralandı

ERZURUM'da yapım aşamasındaki apartmanın asansör kurulumunu yapan Mehmet Kurt (39), dengesini kaybederek 2'nci kattan eksi 2'nci kata düştü. Hastaneye kaldırılan Kurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı apartmanın 2'nci katında asansör kurulumu yapan Mehmet Kurt, iddiaya göre dengesini kaybetti. Eksi 2'nci katta, derinliği yaklaşık 1 metreyi bulan su birikintisine düşen Kurt, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Kurt, düştüğü yerden ekipler ve inşaat çalışanlarının yardımıyla çıkarılarak ambulansa taşındı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurt'un kaburgalarında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı