Erzincan'da traktörlerden kaynaklı kazaların önlenmesi için reflektör dağıtıldı - Haberler

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve beraberindekiler, kentte traktörlerden kaynaklı kazaların önüne geçilmesi amacıyla reflektör dağıttı.

Kent genelinde traktörlerin kara yolunda güvenli seyretmesi ve kazaya neden olmaması için "Reflektör tak, görünür ol" projesi hayata geçirildi.

Bu çerçevede, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 300 reflektör temin edildi.

Reflektörlerin traktör sahiplerine dağıtılması amacıyla Mertekli Jandarma Uygulama Noktası'nda düzenlenen programa, Vali Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin katıldı.

Vali Makas, traktör römorku arkasında reflektör olmasının meydana gelebilecek kazaları önlediğini söyledi.

İlde 7 bin 500 traktör olduğunu, istatistiklere göre traktörlerin karıştığı kazalarda reflektör olmayışının büyük etki yaptığının belirlendiğini ifade eden Makas, şunları kaydetti:

"Tarım teşkilatının desteği, jandarma ve emniyetimizin iş birliğiyle reflektörü olmayan traktörlerimize reflektörü ücretsiz takıyoruz. Gayemiz her zaman olduğu gibi 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla vatandaşımıza hizmettir. Ülkemize, şehrimize kazasız, belasız bir tarım sezonu dileriz."

Makas ve beraberindekiler daha sonra traktör sahiplerine reflektör dağıtıp bazılarını traktör römorklarına taktı.