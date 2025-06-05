Erzincan'da Kurban Bayramı İçin Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Erzincan'da Kurban Bayramı İçin Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimlerini artırarak sürücüleri bilgilendiriyor. Denetimlerde emniyet kemeri ve hız kuralları hatırlatılıyor, ayrıca vatandaşlara şeker ikram ediliyor.

Erzincan'da polis ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sıklaştırılan trafik denetimlerini sürdürdü.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi yoğun mesai yapıyor. Uluslararası Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum D-100 kara yolunda bayram süresince emniyet müdürlüğüne bağlı personelin görev başında olacağı belirtildi.

Erzincan-Sivas kara yolunda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki denetim noktasında vatandaşlara şeker ikramında bulunan ekipler, emniyet kemeri ve hız kuralları konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Ekiplerce ayrıca uygulama sırasında sürücü ve yolculara "Yaşam Tüneli" çadırında trafik kurallarını anlatan görüntüler izlettiriliyor.

"Yolumuzun sonu bayram olsun"

Trafik denetimde görevli Başkomiser Köksal Kurt, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla denetimleri artırdıklarını söyledi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme yaptıklarını aktaran Kurt, şöyle konuştu:

"Bayram dolayısıyla sorumluluk sahamızda trafik yoğunluğumuz artmış durumda. Kontrol noktalarındaki ikramlarımızla vatandaşları yaşam tüneli ve broşürlerle bilgilendiriyoruz. Tüm kadromuzla devletimizin sağlamış olduğu imkanlarla sahadayız. Amacımız vatandaşlarımızı cezalandırmak değil, sağ salim gidecekleri noktaya ulaşmalarına yardımcı olmak. Yolumuzun sonu bayram olsun inşallah."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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