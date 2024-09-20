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Erkekleri Koruma Derneği'nden Nafaka ve Eşitlik İçin Eylem

Erkekleri Koruma Derneği'nden Nafaka ve Eşitlik İçin Eylem
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Başkentte toplanan Erkekleri Koruma Derneği üyeleri, erkeklerin mağduriyetlerine dikkat çekmek amacıyla eylem gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Bahri İnceler, nafaka ve erkek hakları konusunda bireysel eşitlik talep etti.

Başkentte, Erkekleri Koruma Derneği üyeleri, erkeklerin bazı konularda mağdur edildiği gerekçesiyle eylem yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplanan grup, ellerinde "Erkeklerin de kalbi var, çığlıklarını duyun" ve "Nafaka yükü köleliktir. Erkekler de özgürlük ister" yazılı dövizlerle sloganlar attı.

Burada konuşan Dernek Başkanı Bahri İnceler, bireysel eşitlikten yana olduklarını belirterek "Birçok baba evlatlarını göremiyor. Ne zaman çocuklarımızı annelerine versek çocuklarınız bize düşman olarak geri dönüyor." dedi.

Birçok erkeğin iftiraya uğradığını ve uzaklaştırma kararlarının keyfi alındığını savunan İnceler, şunları kaydetti:

"Bir kadın hiçbir ispatı olmadan kocasını evden atabiliyor. Bu adam evine dahi giremiyor. Eşyalarını alamıyor. Kanunlarımız maalesef tamamen kadınların yanında. Erkek haklarının da önemli olduğunu düşünüyorum. Bireysel eşitlikten yanayım. Ayrıca ölene kadar nafaka vermek istemiyoruz. 3 ay evli kalıyoruz, ömür boyu nafaka veriyoruz. Çok basit şekilde hapis cezaları veriliyor. Bir otobüse bindiğimizde psikolojisi bozuk bir kadın 'bu adam bana tacizde bulundu' dediği zaman toplumdan linç yiyorsunuz, kimse size inanmıyor ve işinizden oluyorsunuz."

Öte yandan, grup üyelerinden oluşan bando ekibi eylem sırasında çeşitli müzikler çaldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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