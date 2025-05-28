Erdemli'de El İşi Sergisi Açıldı

Erdemli'de El İşi Sergisi Açıldı
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Erdemli Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, kursiyerlerin hazırladığı el işi ürünleri sergiledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, açılan 364 kursun 8 bin 300 kursiyer tarafından faydalanıldığını belirtti.

Erdemli Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü kursiyerlerinin hazırladığı el işi ürünler sergilendi.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki salonda yapılan sergi açılışında, ilçede 364 mesleki ve beceri geliştirme kursu açtıklarını söyledi.

Kurslardan 8 bin 300 kursiyerin faydalandığını dile getiren Açıkyörük, bu sergide 1 yıl içerisinde hazırlanan 7 bin 500 eserin sergilendiğini kaydetti.

Halk oyunları gösterisinin yapıldığı etkinlikte, ilçe protokolü ve katılımcılar sergiyi gezdi.

Sergi, 30 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel
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