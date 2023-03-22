Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık bıçaklı saldırıya uğradı
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Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, öğlen saatlerinde belediye binasından çıkışı sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Karışık hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, saat 11.00 sıralarında belediye binası çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bacağından yaralanan Karışık, önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Başkan Karışık'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren M.T.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel