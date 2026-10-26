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Erbaa'da askeri TIR'la çarpışan traktördeki Hatice Bolat (75) hayatını kaybetti

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Erbaa'da askeri TIR'la çarpışan traktördeki Hatice Bolat (75) hayatını kaybetti
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Erbaa'da askeri malzeme taşıyan TIR'la çarpışan traktördeki Hatice Bolat (75) hayatını kaybederken, eşi Zülfikir Bolat (71) ağır yaralandı. Yaralı Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken TIR şoförü B.A. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde askeri malzeme taşıyan TIR'la çarpışan traktördeki Hatice Bolat (75) hayatını kaybetti, eşi Zülfikir Bolat (71) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Erbaa ilçesi Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi. Çakır köyü yönünden gelerek kavşağa giren Zülfikir Bolat yönetimindeki 60 EV 501 plakalı traktör ile Erbaa'dan Niksar yönüne giden Piyade Uzman Çavuş B.A. (34) yönetimindeki askeri malzeme taşıyan 176 plakalı TIR çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Zülfikir Bolat ağır yaralanırken, yanındaki eşi Hatice Bolat hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zülfikir Bolat ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförü B.A. ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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