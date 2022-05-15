Engellilerin Ukrayna'dan tahliyesi - Haberler

Ukrayna'nın Mykolaiv kentinden Odessa'ya getirilen engelli sığınmacılar, Kızıl Haç tarafından Moldova'ya götürülüyor. Kentten tahliye edilerek Moldova'nın başkenti Kişinev'e götürüleceğini belirten Ukraynalı engelli bir kadın, buradan sonra nereye götürüleceği hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.