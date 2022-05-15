Engellilerin Ukrayna'dan tahliyesi - Haberler

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Engellilerin Ukrayna'dan tahliyesi

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Ukrayna'nın Mykolaiv kentinden Odessa'ya getirilen engelli sığınmacılar, Kızıl Haç tarafından Moldova'ya götürülüyor.

Ukrayna'nın Mykolaiv kentinden Odessa'ya getirilen engelli sığınmacılar, Kızıl Haç tarafından Moldova'ya götürülüyor. Kentten tahliye edilerek Moldova'nın başkenti Kişinev'e götürüleceğini belirten Ukraynalı engelli bir kadın, buradan sonra nereye götürüleceği hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

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