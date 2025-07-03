Endonezya'da Feribot Faciası: 4 Ölü, 38 Kayıp

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Bali Boğazı'nda batan feribotta 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişiden haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları zorlu hava koşulları nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

CAKARTA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali Boğazı'nda bir feribotun batması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 38 kişiden haber alınamıyor.

Doğu Cava Arama ve Kurtarma Ofisi'nden üst düzey yetkili Tholeb Vatelehan, perşembe günü yaptığı açıklamada günün erken saatlerinde batan feribottan 23 kazazedenin kurtarıldığını belirtti.

Vatelehan, "KM Tunu Pratama Jaya" adlı feribotun, Doğu Cava'nın Banyuwangi bölgesindeki Ketapang Limanı'ndan Bali Adası'ndaki Gilimanuk Limanı'na doğru seyrederken battığını ifade etti.

Vatelehan, Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada, "23 kişi kurtuldu, 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişiyse kayıp. Arama ve kurtarma çalışmaları, kuvvetli rüzgar, büyük dalgalar ve güçlü akıntı nedeniyle güçlükle sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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