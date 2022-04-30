Eminönü'nde bayram öncesi şeker denetimi

Fatih Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Eminönü'ndeki şekercileri denetledi. Şekerlerin kayıt altına alınıp alınmadığını, son kullanma tarihlerini ve üretildikleri firmaları kontrol eden ekipler, iş yerlerinin hijyen kurallarına uygun satış yapıp yapmadığını da denetledi. Vatandaşın özellikle şeker ve lokum alırken elle temas etmemesi, lokumların kapaklı raflarda bulunması gerektiğini belirten gıda kontrol ekipleri, esnafa kapalı raf sistemine geçilmemesi durumunda cezai işlem yazılacağını aktardı. Lokumları üstleri açık ve kolayca ellenebilir raflarda satan esnaflar tutanakla kayıt altına alındı.

"YEMEYECEĞİM ŞEYİ BAŞKASINA SATMAM"

"DENETLEMEDEN MEMNUNUZ"