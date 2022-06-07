Emekli marangozun müze gibi evi - Haberler

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Selahattin Yığrık, doğadan topladığı ağaç köklerinden yaptığı çeşitli biblolar, atık malzemelerden ürettiği müzik aletleri ve bölgenin eski yaşam kültürünü yansıtan eşyalardan oluşturduğu koleksiyonunu evinde sergiliyor.

Çiftçilik, hayvancılık, inşaat işçiliğinden sonra uzun yıllar Kütahya'da marangozluk yapan Yığrık, 1999'da emekli olduktan sonra Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi Kervansaray Mahallesi'ne yerleşti.

Mesleki merakıyla ağaç köklerine şekil vermeye başlayan Yığrık, atık malzemelerden kaval, ney, sipsi, zurna, keman gibi müzik aletleri üretti.

Afyonkarahisar ve Kütahya'dan silah, kılıç, bıçak, tarım aleti, kilim, bakır güğüm, su matarası, koyun çanı, hayvan kemikleri, resimler, teyp ve radyo gibi antikalar da toplayan Yığrık, koleksiyonunu evinin alt katında sergiliyor.

Amatör olarak müzik, resim ve şiirle ilgilenen Yığrık, sazın yanı sıra atık malzemelerden yaptığı ney, kaval, sipsiyi de çalıyor.

Yığrık, AA muhabirine, el sanatına yatkınlığından dolayı 23 yıldır doğadan bulduğu ağaç köklerinden çok sayıda kuş, yılan gibi farklı hayvan figürleri yaptığını söyledi.

Kamış, metal ve plastik malzemelerden de çok sayıda müzik aleti ürettiğini dile getiren Yığrık, şöyle konuştu:

"Zamanla, çevremdeki arkadaşlarımdan isteğim ve bana hediye edilen eşyalarla koleksiyonum zenginleşti. Saymadım ama 1000 parçanın olduğunu düşünüyorum. Daha sonra bu eşyaları evimin altına taşıdım, yaklaşık 15 yıldır da burada eşyalarımı sergiliyorum. Buraya girdiğim zaman kendimi dünyanın en mutlu insanı hissediyorum. İyi ki de bu müzeyi yapmışım."

"Ölünceye kadar koleksiyonumun başındayım"

Yığrık, koleksiyonunu gezenlerin kendisinin tasarlayıp ağaç köklerinden yaptığı figürler ile müzik aletlerini çok beğendiğini anlattı.

Koleksiyonu için Kütahya ve Eskişehir'den teklif aldığını anlatan Yığrık, "Bu eserlerimin aynısını bir daha yapmam mümkün değil. Onun için kesinlikle satmıyorum. Başka illerden de 'Müze yapalım' diye isteyenler oluyor ama ben koleksiyonumu Döğer dışında bir yere taşımak istemiyorum. Ölünceye kadar koleksiyonumun başındayım. Hayattan göçersem de iki evladım var, koleksiyonuma onlar sahip çıkacaktır. Koleksiyonum herkese açıktır, gelip gezebilirler." diye konuştu.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel de Selahattin Yığrık'ın çoğunu el emeğiyle yaptığı koleksiyonunun manevi değerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.