KIRIKKALE - Emekli bürokrat, 35 yıl sonra döndüğü memleketi Kırıkkale'de Halep keçisi yetiştiriyor

Maliye ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2017 yılında emekli olan bürokrat Yunus Çağlayan, memleketi Kırıkkale'de küçükbaş havyan üreticiliğine başladı.

Emekliliğinin ardından Bahşılı ilçesi Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi'ndeki evinde ikamet etmeye başlayan Çağlayan, hayatının kalanında üretim yapmaya karar verdi.

Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesine müracaat eden Çağlayan, ikisi damızlık 34 Halep keçisi aldı.

Yaklaşık 11 aylık sürede evinin bahçesinde üretime başlayarak hayvan sayısını 84'e çıkaran Çağlayan, yeni kuracağı işletmeyle üretimi artırmayı hedefliyor.

Yunus Çağlayan, AA muhabirine, yaklaşık 35 yıl kamuda çeşitli kademelerde görev yaptığını ve 2017 yılının sonunda emekli olduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra Ankara'dan memleketi Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine geldiğini anlatan Çağlayan, şöyle konuştu:

"Burada atadan, deden kalma evlerimiz vardı. Emekli olup buraya yerleştikten sonra hiçbir şey yapmayıp ölümü beklemek doğru bir anlayış değil. O yüzden çalışıp üretmeye karar verdim. Malumunuz dünyada ciddi bir gıda krizi var ve gittikçe bu sorun artıyor. En önemlisi de üretilen ürünlerin kalite problemi var. Tabii ki hepsi için söyleyemeyiz. Biz de artık ikinci gençliğimizi yaşıyoruz. Ürünlerin kalitesi çok önemli. Bu nedenle en kaliteli ürünü üretme düşüncesiyle bu işe başladık."

"Halep keçisi kokmayan süt üreten nadir ırklardan biri"

Çağlayan, bahçesinde 2 Antep fıstığı ağacı bulunduğunu ve her yıl 15-20 kilogram ürün aldığını belirterek, bu ağaçlar Kırıkkale'de ürün verince iklimin Halep keçilerine de uygun olacağını düşündüğünü aktardı.

TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesine müracaat ettiğini ve 11 ay önce hayvanları getirdiğini belirten Çağlayan, şunları anlattı:

"Bu kışı geçirdik ve intibak problemi olmadı. İlk yavruları olmasına rağmen çoğu ikiz doğurdu. Birdenbire sayı patladı. 32 hayvandan 52 oğlak aldık. Bu hayvanların sütü çok güzel. Halep keçisi kokmayan süt üreten nadir ırklardan biri. Yine kombine ırktır ve erkekleri çok güzel et verir. Böyle olunca şimdilik üretime devam ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadım."

Çağlayan, keçilerin sütünden olgunlaştırılmış keçi peyniri yapmaya da başladıklarını belirterek, peynirlerin en az 2 ay tuzlu suda salamura olması gerektiğini dile getirdi.

İlk deneme üretiminde başarı elde ettiğini vurgulayan Çağlayan, şunları kaydetti:

"Anlık üretimi, anlık tüketime sunabilmek amacıyla da hellim peyniri üzerine çalışma yaptık. İddia ediyorum ki en kaliteli ve lezzetli hellim peynirini yapabiliyoruz. Çiftliğimi de büyütmek istiyorum çünkü bu sayıyla bahçedeki alanda barınmak mümkün değil. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, ekibiyle çok destek oluyor. Birebir ilgileniyorlar."