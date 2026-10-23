Elazığ merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 9 şüpheliden 8'i tutuklandı

Elazığ merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 9 şüpheliden 8'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ merkezli 3 ilde 19 Ekim'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ekim'de Elazığ merkezli İstanbul ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.