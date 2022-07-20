ELAZIĞ'DA BARAJ GÖLÜNE GİREN 2 ARKADAŞ BOĞULDU - Haberler

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ELAZIĞ'DA BARAJ GÖLÜNE GİREN 2 ARKADAŞ BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne giren Ozan Alanur (21) ile arkadaşı Mahmut Çelik (22) boğuldu.

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne giren Ozan Alanur (21) ile arkadaşı Mahmut Çelik (22) boğuldu. Suyatağı köyü Kale mezrasında kayısı kasalarını yıkayan Ozan Alanur ile Malatya'dan gelen arkadaşı Mahmut Çelik, serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 2 arkadaş, gözden kayboldu. Durumu fark edenler, suya atlayarak 2 kişiyi kurtarmaya çalıştı. Suya girenler, Alanur ile Çelik'i kıyıya çıkardı ancak yapılan kontrolde 2 arkadaşın hayatını kaybettiği belirlendi. İhbarla gelen ekiplerin incelemenin ardından 2 arkadaşın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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