Elazığ'da Nehirde Kaybolan Adamın Cansız Bedeni Bulundu

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Elazığ'ın Palu ilçesinde sıcak havadan bunalarak girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Hacı Resul Doğan'ın cesedi ekipler tarafından bulundu. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde, sıcak havadan bunalarak girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Hacı Resul Doğan'ın (36) cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunarak sudan çıkarılan Doğan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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