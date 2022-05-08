Elazığ'da kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi - Haberler

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Elazığ'da kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi

Elazığ'da yapılan uygulamada kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi.

KOVANCILAR, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yapılan uygulamada kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avı ile ilgili Kovancılar ilçesi Uzunova mevkisinde denetim yaptı.

Denetimde ekipler durdurdukları bir araçta 500 kilogram sazan cinsi balık buldu.

Balıklara el konulurken, araçtaki 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen balıkların sosyal yardım kuruluşlarına gönderildiği öğrenildi.

AA / Suat Öztürk - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kovancılar, Elazığ, Tarım, Güncel, Haberler

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