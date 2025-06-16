Elazığ'da Çekirge İstilası: Yol Kapandı
Elazığ'ın Palu ilçesinde yüzlerce çekirge yola akın ederek paniğe neden oldu ve çevredeki ekili arazilere zarar verdi. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Elazığ'da çekirge istilası: Yüzlercesi yolu kapattı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde yüzlerce çekirge yola savruldu. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken vatandaşlar paniğe kapıldı.
Olay önceki gece Palu ilçesinde meydana geldi. Yüzlerce çekirge bir anda yola akın etti. Bir anda çekirgeleri karşılarında gören çevredeki vatandaşlar ile sürücüler paniğe kapıldı. Çevredeki ekili arazilere de zarar veren çekirgeler, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YILDIZ - Güncel