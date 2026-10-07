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Elazığ'da araçta bulunan kişiye silahlı saldırı sonrası 5 zanlı gözaltına alındı

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Eylül'de Kırklar Mahallesi'nde araçta bulunan kişiye silahlı saldırı düzenlendiğini, kişinin bacağından yaralandığını ve araca 8 kurşun isabet ettiğini bildirdi. Soruşturmada 6 Ekim'de 5 zanlı gözaltına alındı, silahlar ele geçirildi.

Elazığ'da park halindeki araçta bulunan kişiye yapılan silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 27 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Kırklar Mahallesi Nur Sokak'ta meydana gelen olaya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda araç içindeki U.S'nin sol bacağının diz üstünden yaralandığı ve aracına 8 kurşun isabet ettiği bildirildi. Kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda olaya ilişkin şüphelilerin tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"?Adli süreçteki S.Ç. ve şüpheli S.Ç'nin bir araç ile olay yerine geldikleri, adli süreçteki S.Ç'nin üzerindeki silahı park halindeki bir aracın lastik kısmına saklayıp bir süre sonra tekrar aldığı, eylemin gerçekleştirilmesinin ardından şüpheli S.Ç. ve adli süreçteki S.Ç. bahse konu araçla olay yerinden uzaklaşarak Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesi'ndeki bir ikamete girdikleri belirlenmiştir. Yapılan detaylı incelemelerde araç sahibi E.Y. ile H.G. ve adli süreçteki A.B.G'nin de eylemi gerçekleştiren şüpheli adli süreçteki çocuk ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilmiştir."

Soruşturma kapsamında 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda, şüpheliler H.G, E.Y. ve S.Ç. ile adli süreçteki S.Ç. ve A.B.G'nin yakalandığı aktarılan açıklamada, dijital materyallere el konulduğu, adli süreçteki A.B.G'nin adresinde yapılan aramada, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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