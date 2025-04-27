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Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Depremin hissedildiği sırada bir düğün salonunda heyecanlanan bir kadın bayıldı, ancak sonrasında durumu düzeldi.

1) ELAZIĞ'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.09'da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.31 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Elazığ. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

DÜĞÜN SALONUNDA DEPREMİ HİSSEDİNCE BAYILDI

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremi Ataşehir Mahallesi'ndeki düğün salonunda hisseden bir kadın, heyecandan bayıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kadın bir süre sonra kendine geldi. Depremin ardından düğün tekrar devam etti.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Malatya Caddesi'nde bulunan bir oto galerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, depremle birlikte araçların sallandığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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