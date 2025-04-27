Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

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Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.09'da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.31 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Elazığ. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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