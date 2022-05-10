Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi
AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'ın Keban ilçesinde 3 bin 500 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde 3 bin 500 litre kaçak şarap ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yaptı.
Malatya'dan geldiği öğrenilen kamyonette yapılan aramada, 3 bin 500 litre kaçak şarap ile 2 bin 500 boş şarap şişesi ele geçirildi.
Ele geçirilen şarap, savcılık talimatıyla analiz yapılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Sürücü, gözaltına alındı.
AA / İsmail Şen - Güncel