El Salvodar'da geleneksel "Palancas de Ostuma" hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Haberler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Meyve stantlarından detaylar

Kostümlü vatandaşların dans gösterisi

Hazırlanan sunakların omuzlarda taşınması

Belediye Başkanı Edwin Cordova ile röportaj

Alberto Aguillón ile röportaj El Salvador'un La Paz kentine bağlı Santamaría Ostuma kasabasında her yıl 31 Mayıs'ta kutlanan "Palancas de Ostuma" hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Her sene hasat edilen ürünlere şükranlarına sunmak isteyen aralarında otantik maske giyenlerin de olduğu yöre halkı yetiştirdikleri ürünleri taktıkları uzun bir sırığı kasabanın sokaklarında dolaştırdı. Çok eskiye dayanan bu gelenek hala ülkede devam ettiriliyor.