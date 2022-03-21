El Salvador'daki Nahua yerlileri toprak ananın uyanışını danslarla karşıladı

El Salvador'daki Nahua yerlileri, Maya'lardan kalma harabeleri barındıran ve "Tazumal" olarak adlandırılan bölgedeki bir piramidin eteğinde bahar ekinoks gününü kutladı.

Sahip olduklarına şükür etmek ve iyi dileklerde bulunmak için toplanan yerli halk ekinoks gününü güneş yeni yılının başlangıcı olarak kabul ediyor.

Nahua dansçılarından Ulises Piche AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nahua halkı olarak tüm dünyada, kuzey yarımküredeki toprak ananın uyanışını simgeleyen bahar ekinoksunu kutladıklarını söyledi.

Toprak ananın bütün kışı uykuda geçirdiğini ve bugün uyandığını belirten Piche, bahşedilen bütün meyveler ve yağmaya başlayan yağmur için minnettar olduklarını ifade etti.