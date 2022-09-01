Üye Girişi
Haberi Paylaş

El Salvador'da elleri olmayan berber

Güncel Haberler

El Salvador'da çocukken geçirdiği bir kazada kollarını dirseklerine kadar kaybeden 27 yaşındaki Miguel Hernandez, El Congo kasabasında berberlik yaparak geçimini sağlıyor.

El Salvador'da çocukken geçirdiği bir kazada kollarını dirseklerine kadar kaybeden 27 yaşındaki Miguel Hernandez, El Congo kasabasında berberlik yaparak geçimini sağlıyor.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMIYOR

Ellerinin olmamasına rağmen berberlik yapan Miguel, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden mesleğini icra ediyor.

Kaynak: AA / Ernesto Deras - Güncel

El Salvador Miguel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title