El Salvador'da elleri olmayan berber Güncel Haberler El Salvador'da çocukken geçirdiği bir kazada kollarını dirseklerine kadar kaybeden 27 yaşındaki Miguel Hernandez, El Congo kasabasında berberlik yaparak geçimini sağlıyor. El Salvador'da çocukken geçirdiği bir kazada kollarını dirseklerine kadar kaybeden 27 yaşındaki Miguel Hernandez, El Congo kasabasında berberlik yaparak geçimini sağlıyor. GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMIYOR Ellerinin olmamasına rağmen berberlik yapan Miguel, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden mesleğini icra ediyor. Güncel Kaynak: AA / Ernesto Deras El Salvador Miguel Güncel Haberler

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