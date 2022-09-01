El Salvador'da elleri olmayan berber
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El Salvador'da çocukken geçirdiği bir kazada kollarını dirseklerine kadar kaybeden 27 yaşındaki Miguel Hernandez, El Congo kasabasında berberlik yaparak geçimini sağlıyor.
El Salvador'da çocukken geçirdiği bir kazada kollarını dirseklerine kadar kaybeden 27 yaşındaki Miguel Hernandez, El Congo kasabasında berberlik yaparak geçimini sağlıyor.
GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMIYOR
Ellerinin olmamasına rağmen berberlik yapan Miguel, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden mesleğini icra ediyor.
Kaynak: AA / Ernesto Deras - Güncel