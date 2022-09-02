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El Salvador'da "ateş topu" festivali

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El Salvador'un başkenti San Salvador yakınlarındaki Nejapa kasabasında her yıl 1658 yılında meydana gelen volkanik patlamayı anmak için bir araya gelen halk, düzenlenen Bolas de Fuego Festivali'nde kostüm giyerek yaktıkları ateş toplarıyla eğlendi.

El Salvador'un başkenti San Salvador yakınlarındaki Nejapa kasabasında her yıl 1658 yılında meydana gelen volkanik patlamayı anmak için bir araya gelen halk, düzenlenen Bolas de Fuego Festivali'nde kostüm giyerek yaktıkları ateş toplarıyla eğlendi.

Kaynak: AA / Ernesto Deras - Güncel

El Salvador Güncel Haberler

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