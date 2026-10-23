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El Halil çatışması sonrası Ben-Gvir, Filistin yönetiminin lağvedilmesini istedi

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, El Halil'de 2 Filistinlinin öldüğü, ikisi ağır 5 İsraillinin yaralandığı çatışma sonrası Filistin yönetiminin lağvedilmesini istedi. Ben-Gvir, ortak alanların kapatılmasını da savundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, El Halil'deki çatışmanın ardından Filistin yönetiminin "lağvedilmesini" istedi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı videoda, Filistinliler ile İsraillilerin kullandığı ortak alanların kapatılmasını savundu.

Aşırı sağcı Bakan, Filistinlilerin hareket özgürlüğünü küçümseyerek, Filistin yönetiminin lağvedilmesini istedi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde çıkan ve 2 Filistinlinin öldüğü, ikisi ağır 5 İsraillinin yaralandığı silahlı çatışma sonrası El Halil kentindeki baskınları artırdı.

Kaynak: AA
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