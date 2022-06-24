Ek Bütçe Komisyondan Geçti. Bakan Nebati: 'Memur Aylıklarında Yaklaşık Yüzde 40 Oranında Artış Öngörmekteyiz'

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, 2022 yılı ek bütçesi kabul edildi. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temmuzda memur maaşlarında yapılacak artışın haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinleşeceğini belirterek, "Memur maaşlarına yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulan '2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu gece kabul edildi. Ek bütçenin 1 Temmuz'dan önce yürürlüğe girmesi gerekiyor.

"FAİZE AYRILAN KAYNAK YÜZDE 11,6"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Nebati, AKP'den önceki dönemlerde bütçeden faize ayrılan kaynağın bütçenin yüzde 43,2'sini oluşturduğunu, 2022 yılında faize ayrılan kaynağın ise bütçenin 11,6'sına denk geldiğini söyledi. Bakan Nebati, "Bu yıl topladığımız her 100 liralık verginin yalnızca 15,1 lirasının faize ödenmesini öngörüyoruz. Söz konusu tutarı, ek bütçeyle verdiğimiz ilave ödeneğe rağmen sene başında öngördüğünüz 19,1 liralık seviyeden daha aşağı bir seviyeye indiriyoruz" dedi.

"BU YIL DA ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Ek bütçeden sosyal kesimlere yeterli kaynak aktarılmadığı eleştirilerine Nebati, kamu çalışanlarına 216,9 milyar lira ayrıldığını söyledi. Nebati, "20 yıldır yaptığımız gibi bu yıl da çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

"YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ"

Nebati, "Temmuzda yapılacak artış haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile kesinleşecek olup yaklaşık yüzde 40 oranında artış olacağını öngörmekteyiz. Bu kapsamda, 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında yapılacak kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.

Nebati, "Temmuzda emeklilerimizin aylıklarında yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. Bu kapsamda, 2022 yılında memur emeklilerimizin aylıklarında yapılacak kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarında yapılacak kümülatif artış ise yaklaşık yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarındaki artışın bütçeye ilave etkisi yaklaşık 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış da dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar lira olarak teklif edilmiştir" dedi.

"TARIMA AYIRDIĞIMIZ KAYNAK 105 MİLYAR LİRAYA YÜKSELECEK"

Bakan Nebati, tarımsal amaçlı ödemelere 2022 yılı bütçesinde ayrılan 57,6 milyar liralık kaynağa ek olarak 46,4 milyar lira ödenek öngörüldüğünü aktararak, "Bu kapsamda 2022 yılında tarıma ayırdığımız toplam kaynak 104 milyar liraya yükselmiş olacaktır" dedi.

"DOĞAL GAZDA ARTAN MALİYETLERE KARŞI TÜKETİCİLERİMİZ KORUNMUŞTUR"

Nebati, "Doğal gazda artan maliyete karşın tüketicilerimiz korunmuştur. 2022 yılının ilk beş ayında meskenlerde kullanılan doğal gaz yüzde 81 oranında sübvanse edilmiştir. Dar gelirli vatandaşlarımızın enerji faturalarına destek olmak amacıyla da 2019 yılından itibaren uygulanan elektrik fatura desteği de devam etmektedir. Elektrik fatura desteğinden maksimum 150 kwh'a kadar destek sağlanmaktadır" diye konuştu.

ANKA / Güncel