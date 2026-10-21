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Eisenkot, Netanyahu hükümetine katılmayacağını, katılırsa istifa edeceğini söyledi

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İsrail'de muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, 27 Ekim seçimlerinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki bir hükümete 'hiçbir koşulda' katılmayacağını bildirdi. Eisenkot, böyle bir hükümete katılırsa bir saat sonra istifa edeceğini söyledi.

İsrail'de muhalefetteki Yashar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot, "hiçbir koşulda" Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki bir hükümete katılmayacağını bildirdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail merkezli 103 FM radyosuna konuşan Eisenkot, 27 Ekim seçimlerinin ardından Netanyahu ile başbakanlığı dönüşümlü üstlenecekleri bir birlik hükümetine katılma ihtimalini "hiçbir koşulda" kabul etmeyeceğini ifade ederek kesin bir dille reddetti.

Eisenkot, program sunucusundan sözlerini kaydetmesini ve şayet bir gün Netanyahu liderliğindeki bir hükümete katılmayı kabul ederse bu kaydı yeniden dinletmesini isteyerek, "Böyle bir şey olursa bunu dinletin, bir saat sonra istifa ederim." diye konuştu.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak meclis seçimlerine ilişkin kamuoyu yoklamaları Gadi Eisenkot'un partisinin sandalye tahminlerinde Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin önünde olduğuna işaret ediyor.

Kanal 12 televizyonunun anketine göre, Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar 24 sandalyeyle, 21 sandalye alması beklenen Likud Partisi'nin önünde yer alıyor.

Bununla birlikte seçim anketleri, ne Netanyahu'nun ne de Eisenkot liderliğindeki Yahudi muhalefet bloğunun, Meclis'te tek başına hükümet kurabilecek 61 sandalye çoğunluğuna ulaşamayacağını gösteriyor.

Kaynak: AA
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