Egzotik Chontaduro meyvesi çatışma mağduru Kolombiyalı ailelere geçim kaynağı oldu

Kolombiya'nın güneybatısındaki Putumayo bölgesinin Villa Garzon kasabasında, çatışmalardan etkilenen bir çok aile için egzotik Chontaduro meyvesi gelir kapısı oldu. Silahlı çatışmanın aşılması bağlamında birçok aile bu meyvenin yetiştirilmesi sayesinde ikinci bir şans buldu.

Egzotik bir meyve olan Chontaduro serttir ve tropikal meyveden çok kuru meyveye benzer. Chontaduro, tropikal nemli ormanlarda yetişir ve Amazon havzasına özgüdür. 20 metre yüksekliğe ulaşabilen bir palmiye ağacından elde edilen bir meyve olan Chontaduro, Latin Amerika ülkelerinde bulunur.