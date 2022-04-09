Egzotik Chontaduro meyvesi çatışma mağduru Kolombiyalı ailelere geçim kaynağı oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Egzotik Chontaduro meyvesi çatışma mağduru Kolombiyalı ailelere geçim kaynağı oldu

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
 - Güncelleme:

Kolombiya'nın güneybatısındaki Putumayo bölgesinin Villa Garzon kasabasında, çatışmalardan etkilenen bir çok aile için egzotik Chontaduro meyvesi gelir kapısı oldu.

Kolombiya'nın güneybatısındaki Putumayo bölgesinin Villa Garzon kasabasında, çatışmalardan etkilenen bir çok aile için egzotik Chontaduro meyvesi gelir kapısı oldu. Silahlı çatışmanın aşılması bağlamında birçok aile bu meyvenin yetiştirilmesi sayesinde ikinci bir şans buldu.

Egzotik bir meyve olan Chontaduro serttir ve tropikal meyveden çok kuru meyveye benzer. Chontaduro, tropikal nemli ormanlarda yetişir ve Amazon havzasına özgüdür. 20 metre yüksekliğe ulaşabilen bir palmiye ağacından elde edilen bir meyve olan Chontaduro, Latin Amerika ülkelerinde bulunur.

Egzotik Chontaduro meyvesi çatışma mağduru Kolombiyalı ailelere geçim kaynağı oldu

Egzotik Chontaduro meyvesi çatışma mağduru Kolombiyalı ailelere geçim kaynağı oldu

Egzotik Chontaduro meyvesi çatışma mağduru Kolombiyalı ailelere geçim kaynağı oldu

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Kolombiya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title