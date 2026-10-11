Eğitim-İş Başkanı Özbay, okullarda artan şiddete karşı ortak mücadele çağrısı yaptı

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(ANKARA) - Eğitim - İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Eğitimdeki şiddeti, eğitim sistemindeki sorunlardan ve toplumda büyüyen eşitsizlikten, adaletsizlikten, güvensizlikten ayrı düşünemeyiz. Şiddetin faili de mağduru da çocuklarımız. Bu ağır toplumsal kriz, hepimize ağır sorumluluk yüklüyor. Birlikte tepki vermeli, birlikte çözüm üretmeliyiz" dedi.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, okullarda artan şiddet olaylarına karşılık, tüm toplumsal kesimleri ortak mücadeleye çağırdı. Bu kapsamda siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Özbay, kurumsal ziyaretlerin devam edeceğini ve "Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim" talebi etrafında geniş bir toplumsal dayanışma ve ortak mücadele zemini oluşturmak için çalışmaların sürdürüleceğini duyurdu.

Okullarda yaşanan şiddetin eğitim sisteminin derinleşen sorunlarından, toplumsal eşitsizliklerden, adaletsizlikten ve giderek büyüyen güvensizlik ortamından bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Özbay, çocukların ve eğitim emekçilerinin can güvenliğini sağlayacak acil tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Özbay, şunları kaydetti:

"Eğitimdeki şiddeti, eğitim sistemindeki sorunlarda ve toplumda büyüyen eşitsizlikten, adaletsizlikten, güvensizlikten ayrı düşünemeyiz. Okul çocuğa, güven, aidiyet ve gelecek umudu vermeli oysa okullar bugün kamusal işlevinden tamamen uzaklaşmış durumda. Şiddetin faili de mağduru da çocuklarımız. Bu ağır toplumsal kriz, hepimize ağır sorumluluk yüklüyor. Birlikte tepki vermeli, birlikte çözüm üretmeliyiz.

Meclis'te defalarca komisyonlar kuruldu, raporlar hazırlandı ama komisyon kurup rapor hazırlamak çocuklarımızı korumadı. Eğitim İş olarka hazırladığımız kapsamlı raporda çözüm önerilerimizi ortaya koyduk. Sorun biliniyor: 24 yıldır ülkeyi yöneten iktidar, her şeyde söz sahibi ancak okuldaki ihtiyaçlara kaynak ayırmıyor. Şiddetin siyasi sorumluluğunu üstlenmiyor.

Her saldırının ardından ayını açıklamaları ve tutulmayan sözleri duymaktan yorulduk ama mücadele etmekten asla yorulmadık. Son saldırıların ardından siyasi partilerle, sendikalarla, meslek örgütleri ve derneklerle görüşmeler yaptık. Önümüzdeki günlerde kurumsal ziyaretlerimizi sürdürecek; siyasi partileri, meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini ortak mücadele için yan yana gelmeye çağıracağız. Bu mesele hepimizin meselesi. Gelin çocuklarımız için güvenli, eşit ve gelecek vadeden bir eğitim adına birlikte mücadele edelim."

Kaynak: ANKA