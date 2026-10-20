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Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, OYSS'de soru puanlarının ayrı girilmesini eleştirdi

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Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, OYSS'de soru puanlarının ayrı girilmesini eleştirdi
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Özat, OYSS'de öğretmenlerden her soru için ayrı puan girilmesi istenmesini eleştirerek iş yükünün azaltılmasını istedi. Özat, imkan farklılıklarına dikkat çekerek dijital görevler için teknolojik imkanların bakanlıkça karşılanmasını istedi.

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, sosyal medya hesabından Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat açıklamasında, "OYSS kapsamında öğretmenlerden yalnızca öğrencilerin sınav notları değil, her sorudan aldıkları puanları da ayrı ayrı sisteme girmeleri isteniyor. Uygulama öğretmenlerin zamanını önemli ölçüde azaltmaktadır. Öğretmen zaten dersinden, sınavından, evrakından, analizinden başını kaldıramıyor. Şimdi bir de öğrencinin sınav notunu girmesi yetmeyecek, her sorudan aldığı puanı ayrı ayrı sisteme işleyecek. Yeni ölçme ve değerlendirme uygulamalarının okullar arasındaki imkan farklılıkları dikkate alınarak hazırlanması gerekir. Kırsal bölgelerdeki okullarla büyükşehirlerdeki eğitim kurumları aynı şartlara sahip değildir. Aynı ölçme ve değerlendirme anlayışını farklı imkanlara sahip öğrencilere dayatarak eğitimde adalet sağlayamazsınız. Sağlanamayan imkanlarla yerine getirilmesini istenilen bir görev nedeniyle öğretmenden nasıl hesap sorulacak?" dedi.

Gerekli imkanların sağlanmasını isteyen Özat, "Yeni eğitim uygulamalarında öğretmenlerin görüşleri alınmalı, iş yükü azaltılmalı ve dijital görevler için gerekli teknolojik imkanlar bakanlık tarafından karşılanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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