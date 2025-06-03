Ege Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem

EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde saat 14.26'da 5 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Yunanistan'ın Girit Adası açıkları olarak saptadı. Muğla'nın Datça ilçesine 253,43 kilometre uzaklıkta olan deprem, yerin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.