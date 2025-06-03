Ege Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem
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Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Yunanistan'ın Girit Adası açıkları olarak belirledi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 253,43 kilometre uzaklıkta ve 5,39 kilometre derinlikte gerçekleşti.

EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde saat 14.26'da 5 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Yunanistan'ın Girit Adası açıkları olarak saptadı. Muğla'nın Datça ilçesine 253,43 kilometre uzaklıkta olan deprem, yerin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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